Vodafone: due particolari promozioni per gli utenti in Veneto

Il messaggio inviato dall’operatore recita che “i clienti del Veneto per noi sono importanti, per questo ti abbiamo riservato XXGB in 4G, 1000 SMS e 1000 minuti verso tutti a soli XX euro ogni 4 settimane. Attiva al 42100 o vai nei negozi Vodafone entro domenica. Cosa aspetti?”.

Altri utenti invece hanno ricevuto un messaggio che gli permette di attivare una Special da 1, 2, 3 o 4 gigabyte.

L’attivazione è possibile fino al 16 Luglio attraverso il numero 42100 o nei vari negozi Vodafone sparsi su tutto il territorio.

Ciò che resta da capire è il prezzo delle promozioni, su cui ancora non sono disponibili indicazioni. Come sempre, vi invitiamo ad inviarci qualche segnalazione nel caso di attivazione.