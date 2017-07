Vodafone: ecco le offerte estive per il 2017, tante interessanti novità

, in occasione del, ha svelato in anteprima i piani per il prossimo anno e, soprattutto, le promozioni estive che lancerà nel corso delle prossime settimane. Sono anche arrivate delle conferme per i clienti esistenti.

La prima conferma riguarda Vodafone Happy, l’interessante programma che premia la fedeltà dei clienti e che nel corso del prossimo anno dovrebbe offrire agli utenti promozioni interessanti quali video illimitati, bonus per i ristoranti, auricolari e ben 50 gigabyte di internet per un anno.

Il nuovo listino, salvo modifiche, dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 10 Luglio e vedrà la parificazione tra le offerte ricaricabili e l’abbonamento, una strategia per altro già messa in atto dalla concorrenza.

Le offerte in comune dovrebbero essere Smart, che offrirà 500 minuti, 100 SMS e 2 gigabyte, Pro (1000 minuti, 1000 SMS, 5 gigabyte) e Red (minuti ed SMS illimitati ed 8 gigabyte di internet). Tutte le offerte dovrebbero includere, almeno per l’estate, navigazione social e chat senza limiti, il che vuol dire che non andranno ad intaccare in alcun modo i giga previsti dalla promozione, almeno per Facebook, Instagram e WhatsApp. Ci sono però degli incentivi:

i gigabyte delle tre offerte aumenteranno di 1 o 2 gigabyte se abbinati ad un telefono, con un vincolo di almeno 30 mesi;

il costo dovrebbe essere di 12, 20 e 35 Euro, che caleranno a 10, 15 e 25 Euro se pagati con carta di credito;

Il nuovo portafoglio business sarà composto da tre offerte:

Red S : 25 Euro - minuti illimitati + 1 gigabyte;

Red M : 35 Euro - minuti illimitati + 5 gigabyte;

Red L: 45 Euro - minuti illimitati + 10 gigabyte;

In alcune aree, i Clienti Business potranno attivare la rete Total Wireless a 30 Euro al posto di 39,99 Euro, ma a riguardo ancora non sono disponibili informazioni.

Sempre per il mercato mobile, Vodafone Exclusive, a 1,90 Euro offrirà navigazione illimitata sui principali servizi di cartografia, come vi abbiamo ampiamente parlato in questa notizia.

Chiudiamo con la rete fissa. Coloro che vivono in città coperte da rete FTTH saranno in grado di attivare una promozione a 20 Euro al mese per i primi 12 mesi, ma non è tutto perchè "la rete fissa si sposterà su mobile”, il che vuol dire che saranno disponibili 20 gigabyte a settimana per 2 settimane, ogni anno, da utilizzare anche su smartphone.