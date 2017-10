Vodafone fa provare gratuitamente TV Mobile, ecco come

negli scorsi giorni ha lanciato il proprio servizio di streaming on demand, Si chiamae si prepone l’obiettivo di mettersi in diretta concorrenza cone soprattutto, attraverso un catalogo che vedrà l’aggiunta di nuovi film ogni mese, oltre che 12 canali in diretta.

I contenuti possono essere visti da iPhone ed iPad con sistema operativo iOS 7, iOS 8, iOS 9 ed iOS 10, oltre che su smartphone e tablet basati su Android 4.1 o superiore.

La cosa più interessante è rappresentata dal fatto che Vodafone consente di provare gratuitamente TV Mobile chiamando il 42070 e seguendo la voce guida. Successivamente gli utenti riceveranno un SMS dell’avvenuta attivazione, e per accedere alla piattaforma bisognerà scaricare il client dedicato per Android ed iOS, che è compatibile non solo con le reti WiFi ma anche con la linea dati.

Il canone mensile di Vodafone Pass Video + Vodafone TV Mobile è di 10 Euro ogni quattro settimane, di cui 5 Euro per Vodafone TV Mobile.

Le promozioni possono essere attivate attraverso l’area fai da te sul sito web.

Maggiori informazioni a questo indirizzo.