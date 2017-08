Vodafone Giga In&Out attivabile gratis fino al 24 Agosto

ha annunciato che l’offertasarà attivabile gratuitamente fino al prossimo 24 Agosto per i nuovi clienti che sceglieranno di attivare la versione in abbonamento attraverso il sito web ufficiale, per un risparmio totale di 3 Euro.

L’offerta costerà 10 Euro ogni 4 settimane e prevede il rinnovo automatico. Al termine dei gigabyte gli utenti avranno a disposizione 1 gigabyte di riserva per continuare a navigare a 2 Euro ogni 200 Mega fino al rinnovo dell’offerta. Una volta esauriti anche i gigabyte di riserva, la navigazione internet si bloccherà.

Giga In&Out includerà anche la Rete Sicura, il cui rinnovo sarà gratuito per le prime tre volte, mentre dopo costerà 1 Euro ogni 4 Settimane.

L’opzione prevede una velocità di navigazione fino a 225Mbps ma, come affermato dall’operatore, “l’effettiva velocità di navigazione dipende dalla copertura, dal grado di congestione della rete, dall'offerta sottoscritta e dalle caratteristiche tecniche del dispositivo utilizzato”.

