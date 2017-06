Vodafone: Giga In & Out attivabile gratuitamente fino al 19/06

ha da poco notificato via mail ai propri utenti che, la promozione per tablet, PC e chiavette che offre 10 gigabyte a 10 Euro ogni quattro settimane, potrà essere attiva gratuitamente, solo online, fino al prossimo 19 Giugno.

Precedentemente, il costo d’attivazione era di 3 Euro.

Interessante notare anche che al termine dei gigabyte previsti dalla promozione, gli utenti ne avranno a disposizione uno di riserva per continuare a navigare a 2 Euro ogni 200 megabyte, fino al rinnovo dell’offerta. Terminato anche il gigabyte di riserva, internet si bloccherà.

Ggiga In & Out include anche Rete Sicura, che sarà gratuita per i primi tre rinnovi, dopo di che si rinnoverà ad un Euro ogni quattro settimane.

La promozione prevede un periodo di permanenza minima di 12 rinnovi con corrispettivo di recesso anticipato di 39 euro. In caso di abbinamento a Vodafone Mobile Wi-Fi è prevista una permanenza minima di 24 rinnovi con corrispettivo di recesso anticipato.

Per tutti i dettagli del caso, vi rinviamo alla pagina ufficiale dell’offerta, raggiungibile a questo indirizzo.