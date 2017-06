Vodafone Happy Friday: un buono carburante da 5 Euro TotalErg

Puntuale come ogni venerdì, torna l’di, ovvero la giornata di sconti e promozioni che l’operatore rosso offre a tutti gli iscritti al programma Happy, i quali vengono premiati con promozioni e buoni sconti.

E se la scorsa settimana Vodafone ha permesso a tutti di attivare Vodafone Pass Social e Chat, ovvero l’offerta che permetterà a coloro che l’hanno attivata di navigare illimitatamente, per 8 settimane, su social network e massaggiare senza consumare i gigabyte, oggi tocca ad un buono sconto.

Disegnando il classico sorriso nell’apposita sezione dell’app My Vodafone, infatti, si potrà usufruire di un buono carburante da 5 Euro TotalErg. Agli utenti verrà anche chiesta la regione in cui hanno intenzione di usufruire del buono, che come sempre sarà inviato via SMS.

Attenzione però: il buono potrà essere utilizzato in tutte le stazioni di servizio TotalErg aderenti al programma BoxPiù, e bisognerà inserire il codice nell’app TotalErg entro il 9 Luglio prossimo.