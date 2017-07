Vodafone Happy Friday: un buono del 25% per il Samsung Shop

Torna, puntuale come ogni venerdì, l’, ovvero la promozione riservata dall’operatore rosso a tutti coloro che fanno parte del programma di fedeltà gratuito. Nella giornata di oggi non tocca (come da qualche settimana) a nessuna offerta per la SIM o altro.

Vodafone, infatti, regala un buono del 25% da utilizzare sul Samsung Shop. Dopo aver disegnato il classico sorriso nell’applicazione My Vodafone, infatti, si riceverà attraverso un SMS un buono sconto da inserire appunto sul Samsung Shop nel riepilogo dell’ordine.

Sono esclusi i prodotti delle categorie TV, audio, video e smartphone. Il buono è valido fino al 7 Agosto 2017 e può essere utilizzato anche se nel carrello sono presenti più prodotti, purché non si tratti di asciugatrici, lavatrici, frigoriferi e incasso. Per queste è prevista solo la possibilità di un carrello che non comprenda prodotti di altre categorie (come tablet e monitor, ad esempio). E’ possibile acquistare tutti i prodotti delle categorie Elettrodomestici ed Informatica ed i prodotti relativi a tablet, Gear, ed accessori della categoria mobile.

Il sito a cui bisogna collegarsi per usufruire della promozione è shop.samsung.com/it.