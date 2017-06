Vodafone Happy Friday regala un buono da 10 Euro Mondadori

Puntuale come sempre, torna l’appuntamento settimanale con l’di, il programma di fedeltà che premia i clienti in base al tempo trascorso insieme. Quest’oggi l’operatore telefonico italiano ha deciso di regalare un buono da 10 Euro spendibile presso i

Il funzionamento è molto semplice: per riscuotere il premio basta aprire l’applicazione MyVodafone per Android, iOS o Windows Phone, recarsi nell’apposita sezione dedicata ad Happy Friday, e disegnare un sorriso sulla spiaggia, dopo di che si riceverà via SMS il buono con tutte le istruzioni da seguire.

Attenzione però: il buono, spendibile su un acquisto minimo di 30 Euro, sarà valido fino al 31 Luglio 2017, dopo di che scadrà.

Ricordiamo che l’adesione al programma è gratuita e, nel momento in cui ci si iscrive, si riceveranno “sorrisi” in base al numero di anni trascorsi con l’operatore telefonico. Lo stesso varrà anche per le ricariche effettuate.