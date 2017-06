Vodafone Happy regala otto settimane di navigazione social!

E’ venerdì e, come di consueto, torna il nostro appuntamento con il regalo riservato da Vodafone ai propri clienti iscritti al programma Vodafone Happy . Siamo sicuri che quello di questa settimana sarà particolarmente apprezzato.

Il motivo? Vodafone permette di attivare, gratuitamente, ed in anteprima, Vodafone Pass Social & Chat, una promozione ancora non attiva al pubblico e che permetterà di navigare sui social (Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter) e chattare sui principali servizi di messaggistica istantanea senza consumare i gigabyte previsti dall’offerta.

Una vera e propria manna dal cielo, in quanto si può affiancare senza alcun problema alle promozioni già esistenti (chi vi scrive è riuscito ad attivarla su una SIM con Vodafone Shake). Attenzione però: l’attivazione e gratuita e Vodafone Pass Social & Chat sarà gratuita per le prime otto settimane, dopo di che si rinnoverà a 5 Euro ogni quattro settimane, motivo per cui vi consigliamo, dopo l’avvenuta attivazione (che sarà confermata attraverso un SMS) di disabilitare il rinnovo automatico.