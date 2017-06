Vodafone IperFibra arriva anche a Palermo, ecco le offerte

continua ad espandere la copertura della rete in fibra ottica da 1 Gbps. L’operatore telefonico, infatti, ha annunciato che è disponibile da oggi IperFibra anche a Palermo, che si aggiunge a Milano, Torino, Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Perugia e Venezia.

Per chi non lo sapesse, si tratta della fibra FTTH, che garantisce una velocità di 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload, il tutto anche grazie alla partnership stretta con Open Fiber di Enel, che sta collaborando anche con altri provider come Wind.

Il prezzo dell’offerta è interessante: 30 Euro per i primi 12 rinnovi, che raggiungeranno 37 Euro successivamente. Dopo il primo anno, infatti, Vodafone attiverà in automatico Velocità Fibra, che costa 5 Euro ogni 4 Settimane.

Per coloro che sono già clienti, invece, è possibile attivare la promo IperFibra fino al 31 Dicembre al costo di 25 Euro, bloccato per sempre.

Chiaramente il tutto salvo nuove offerte che sicuramente saranno lanciate da Vodafone nel corso delle prossime settimane per agevolare nuovi contratti.