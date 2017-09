Vodafone Italia lancia la rete mobile 4.5G a Torino

lancia ala rete mobileal secondo e mostra le potenzialità della nuova rete attraverso le applicazioni di realtà aumentata.

Grazie alla rete 4.5G di Vodafone, i clienti possono navigare al doppio della velocità del 4G, con un ulteriore miglioramento delle prestazioni.

Il 4.5G rappresenta infatti un’evoluzione dello standard LTE (i.e. LTE Advanced Pro), che incide principalmente sul miglioramento di velocità, reattività delle applicazioni e capacità della rete. Il 4.5G è inoltre la base di partenza per l’introduzione di una nuova generazione di servizi da cui i clienti possono trarre benefici ancor prima dell’arrivo del 5G. Grazie a queste caratteristiche della rete 4.5G combinate alla soluzione architetturale di Nokia, nota come Multi-access Edge Computing, Vodafone Italia ha anche mostrato in anteprima alcune applicazioni di Analytics avanzate e di Realtà Aumentata nella sede di Eataly al Lingotto.

La soluzione provata, con i nuovi terminali 4.5G di Samsung, grazie a tempi di risposta estremamente ridotti, permette ai clienti di accedere a contenuti multimediali in prossimità di punti di interesse.

La rete 4.5G è in grado di rispondere ai nuovi bisogni dei clienti e di offrire loro un alto livello di performance grazie alla combinazione di tecniche di trasmissione avanzate, dalla “Carrier Aggregation” a 4 frequenze, alla tecnologia “4X4 MIMO” in grado di moltiplicare la quantità di informazione che può essere trasmessa sulla stessa banda, aggiungendo anche tecniche di modulazione in grado di migliorare le prestazioni della rete in termini di velocità e tempi di risposta.

La rete 4.5G di Vodafone permette di scaricare la puntata della propria serie tv preferita in 30 secondi o un intero album di 12 canzoni in un secondo, con una velocità di reazione della rete di soli 12 millisecondi. Inoltre, con il 4.5G di Vodafone, un numero sempre maggiore di clienti può utilizzare applicazioni sempre più sofisticate e ad alto consumo di banda: dalla virtual reality, fino ad applicazioni professionali come quelle per la manutenzione da remoto o per il training, fino a quelle in cloud che hanno bisogno di un tempo di risposta ancora più veloce.

Per sfruttare le potenzialità della rete 4.5G di Vodafone basta avere un dispositivo abilitato alla rete 4.5G acquistato in uno dei negozi Vodafone. Gli smartphone attualmente abilitati alla rete 4.5G Vodafone sono il Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus, Sony Xperia XZ e a breve il nuovo Samsung Galaxy Note 8.

Vodafone ha investito, negli ultimi 3 anni, 150 milioni di euro nelle reti di ultima generazione per rendere Torino, tra le città tecnologicamente più all’avanguardia d’Italia e d’Europa: dall’Iperfibra fino a 1 Gigabit, alla rete 4G che raggiunge il 99% della popolazione fino alla nuova rete 4.5G, che da oggi permetterà ai torinesi di vivere al massimo della performance e qualità di esperienza i servizi legati alla connettività mobile, sempre più evoluti.