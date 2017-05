Vodafone Italia sarebbe pronta a lanciare un'offerta da 50 gigabyte!

sarebbe pronta a lanciare un’offerta per il mercato mobile senza precedenti. I ragazzi di Tariffando, infatti, sul sito web ufficiale dell’operatore italiano avevano scovato una pagina (poi rimossa) riguardante la nuova offerta

Un’offerta che, qualora dovesse arrivare a prezzi vantaggiosi, potrebbe letteralmente sbaragliare la concorrenza, dal momento che offrirà 1000 minuti di chiamate verso tutti, 1000 SMS verso tutti gli operatori e ben 50 gigabyte di traffico alla velocità del 4G, il tutto ogni quattro settimane.

L’offerta resta ancora presente sul sito dell’operatore, ma chiaramente dal momento che ancora non è stata ufficializzata, ancora non risulta essere attivabile. Il fatto che la notizia stia circolando sulle principali testate del settore, però, potrebbe spingere i vertici dell’operatore telefonico italiano ad accorciare i tempi del lancio.

Chiaramente come sempre vi terremo aggiornati non appena Special 50 gigabyte sarà disponibile, con i relativi prezzi e costi di attivazione.