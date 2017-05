Vodafone lancia le nuove offerte per acquistare Huawei P10 e P10 lite a rate

propone ai suoi clienti i nuovi modelli di casaa prezzi ancora più competitivi: chi sta usufruendo di una tariffa ricaricabile con l’operatore può adesso portare a casacon rate di 5 euro econ rate di soli 3 euro, entrambi previ contributo iniziale.

Vediamo l’offerta più in dettaglio:

Per Huawei P10 è previsto un esborso anticipato di 199 euro ed a seguire 5 euro ogni 4 settimane per 30 mesi; con un totale di 349 euro, il risparmio sul dispositivo è di 330 euro. L’acquisto di Huawei P10 lite richiede invece la rata irrisoria di soli 3 euro e un contributo iniziale di 129 euro, per una spesa finale di 219 euro rispetto ai 349 da listino e quindi ben 130 euro in meno.

L’offerta è valida per clienti vodafone con offerta ricaricabile già attiva, che viene mantenuta per tutta la durata del contratto. In più c’è la possibilità di approfittare di 2GB extra di internet in 4G ogni 4 settimane, accumulabili alla promo già attiva. Sono previsti 30 rinnovi a 0 euro al termine dei quali la promozione si rinnova al costo di 10 euro ogni 4 settimane.