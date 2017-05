Vodafone lancia la rete 4.5G a Milano, Firenze e Palermo

, anche attraverso degli spot pubblicitari mandati in onda sulle principali reti del nostro paese, ha annunciato la disponibilità a Milano, Firenze e Palermo della rete 4.5G, l’evoluzione della tecnologia 4G che consente di navigare fino ad 800 Mbps a Firenze e Palermo e 660 Mbps a Milano.

Gli utenti che utilizzano le infrastrutture Vodafone in queste tre città, per navigare in 4.5G avranno bisogno di un dispositivo abilitato (che al momento sono solo i Galaxy S8 di Samsung) ed accedere alla rete.

La promozione è gratuita e viene attiva automaticamente dai sistemi, ma attenzione, come precisato dall’operatore, “per navigare in 4.5G devi inoltre aggiornare il software del Samsung Galaxy S8 o del Samsung Galaxy S8 Plus acquistati nei negozi Vodafone a partire dal 22 maggio”.

Per tutte le informazioni del caso, come sempre, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Vodafone 4.5G presente sul sito web ufficiale del produttore. Vodafone almeno al momento non ha rivelato se ha intenzione di espandere la copertura ad altre zone o meno.