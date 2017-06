Vodafone lancia i Summer Pack, ecco le prime promozioni estive

Iniziano a vedere la luce le prime promozioni estive dei vari operatori. Oggi, Vodafone ha lanciato i, si tratta di tre promozioni che includono il modem Vodafone Mobile WiFi 4G. Come dicevamo prima, le promozioni sono tre e partono 39 Euro.

Summer Giga Pack In Out, offre 10 gigabyte di internet in 4G, ad un costo di 39 Euro, che include anche i Vodafone Mobile WiFi ed un rinnovo di Giga In & Out. Quest’ultima promozione, dopo il primo mese, si rinnova a 12 Euro ogni quattro settimane.

Summer Pack Giga Internet, invece, prevede 5 gigabyte di internet in 4G e costa 49 Euro, con tanto di Mobile WiFi 4G e ben tre rinnovi di Giga Internet, che dopo costerà 10 Euro ogni quattro settimane.

L’ultima, invece, è Summer Pack Total Giga, e rappresenta l’offerta top, dal momento che offre 30 gigabyte di internet in 4G e 30 gigabyte in 4G di notte a 59 Euro, più un rinnovo di Total Giga che, successivamente, costerà 35 Euro ogni quattro settimane.

Le tre offerte saranno attuabili fino al 31 Luglio massimo.