Vodafone: le offerte winback di Giugno 2017, c'è Special 7 gigabyte!

Con l’inizio del nuovo mese,ha ufficializzato le offerte winback di Giugno, ovvero quelle promozioni rivolte a tutti i clienti di altri operatori ma che sceglieranno di tornare in. Le promozioni sono tre, e come sempre vanno a coprire tutti i clienti.

Si parte con Vodafone Special 1 gigabyte, che a 5 Euro ogni quattro settimane offre 1000 minuti, 1000 SMS ed 1 gigabyte in 4G. Si tratta di un’offerta rivolta a tutti gli utenti provenienti da gestori digitali, ovvero Poste Italiane, LYCA, Fastweb Mobile full, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, DIGI ITALY, ERG Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, Noverca FULL, Digitel Italia, BT Italia full MVNO, Daily Telecom e Digi Mobile FULL.

Per i clienti Tre, invece, è disponibile Vodafone special 4 gigabyte, che costa 10 Euro ogni 4 settimane ed offre 1000 minuti, e 4 gigabyte in 4G.

Infine, è presente anche Vodafone Special 7 gigabyte. Questa ha un costo di 7 Euro ogni quattro settimane e 3 Euro una tantum di attivazione, è rivolta a tutti i gestori virtuali ed include 1000 minuti, 1000 SMS e 7 gigabyte di internet in 4G.

Per poterne usufruire, basta chiedere la potabilità presso uno dei tanti clienti Vodafone entro e non oltre il 18 Giugno.