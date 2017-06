Vodafone Pass: Netflix, YouTube, musica e social non consumano più GB

ha lanciato tre nuove offerte dedicate rispettivamente ai, alloe alla musica. Queste consentono di non consumare il proprio traffico dati guardando contenuti video, navigando sui social o ascoltando la propria musica preferita.

Partiamo da Vodafone Pass Video, che al costo di 10 Euro ogni 4 settimane permette di vedere in streaming contenuti video, da Netflix a YouTube, ma anche SkyGo e da tutti gli altri servizi di streaming, senza che questi gravino sui GB disponibili nel proprio piano tariffario. Una piccola rivoluzione, ma con dei limiti: non si possono scaricare i film attraverso lo smartphone per poi rivederli offline, ma soprattutto la riproduzione video è bloccata all’SD, niente HD o Full HD.

Per quanto riguarda Vodafone Pass Social & Chat invece, al costo di 5 Euro ogni 4 settimane consente di utilizzare i social network senza che questi scalino MB dal proprio piano tariffario. Questa opzione è offerta gratuitamente a tutti i clienti Vodafone per 8 settimane, successivamente viene applicata la tariffa indicata poco sopra.

L’ultima opzione è Vodafone Pass Music, che a 3 euro ogni 4 settimane offre lo streaming dei contenuti audio da Spotify, Apple Music e da tutti i principali servizi di questo tipo. Incluso nel prezzo ci sono anche 6 mesi di Tidal. Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina ufficiale dell’offerta.