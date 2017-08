Vodafone proroga Shake Limited Edition fino al 17 Settembre

ha annunciato che, la promozione riservata agli Under 30 e che offre 300 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS e 5 gigabyte di internet, è stata prorogata fino al 17 Settembre, ad un costo di attivazione di 3 Euro e di 9 Euro ogni quattro settimane.

Come tutte le offerte della linea Shake, il punto di forza di questa è rappresentato dalla natura modulare della promozione: gli utenti infatti saranno in grado di acquistare pacchetti aggiuntivi (validi per quattro settimane) di chiamate, traffico (è possibile acquistare traffico solo per i social, la riproduzione di musica o video, ad esempio) ed SMS in caso di emergenza o semplicemente a seconda delle esigenze.

Si tratta senza dubbio di una promozione molto interessante, che ha riscosso un notevole successo tra gli utenti proprio grazie alla modularità, che rappresenta a tutti gli effetti una delle novità più apprezzate del mercato della telefonia mobile. Avete intenzione di attivarla nel breve periodo?