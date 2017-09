Vodafone regala 8 gigabyte di internet con l'Happy Friday

Mai come questa settimana, per gli utentiquello di domani sarà unVodafone in questi istanti sta provvedendo ad informare i propri clienti che regalerà ben 8 gigabyte di internet in 4G da utilizzare Sabato 30 Settembre e Domenica 1 Ottobre 2017.

L’SMS ricevuto lascia poco spazio alle interpretazioni: “questa settimana il tuo Happy Friday dura tutto il weekend: per te 8 Giga in regalo per navigare gratis sabato e domenica“.

Il consiglio, quindi, è di collegarsi nella giornata di domani sull’applicazione My Vodafone, spostarsi nella sezione dedicata al programma a premi Vodafone Happy e disegnare il più classico dei sorrisi per procedere all’attivazione automatica del piano, che non prevede alcun rinnovo a pagamento.

Chiaramente, come sempre, Vodafone invierà un messaggio di conferma.

Di seguito il comunicato completo: “dalle 00:00 di Sabato 30 Settembre 2017 alle 23:59 di Domenica 1° Ottobre 2017, hai in regalo 8 Giga per la navigazione internet in Italia sulle SIM Vodafone voce. Per usufruirne, assicurati di avere credito sulla tua SIM (se hai una SIM ricaricabile) e di avere attiva la connessione internet nelle impostazioni del tuo smartphone. Puoi navigare alla velocità prevista dalla tua offerta. Se termini gli 8 Giga continui a navigare secondo le condizioni della tua offerta, se include traffico dati. Alle 23:59 del 1° Ottobre 2017 internet in regalo si disattiva automaticamente.“

Un regalo che sarà sicuramente apprezzato dagli utenti, dopo quelli delle ultime settimane che lasciavano molto a desiderare.