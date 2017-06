Vodafone Shake: 1 gigabyte in regalo per i maturandi

Cominceranno domani, 21 Giugno, gli esami di tasto per milioni di studenti italiani.ha pensato bene di fare un piccolo regalo a tutti gli studenti, regalando a coloro che hanno sottoscritto l’offertaben 1 gigabyte di internet da utilizzare, in 4G, nel giro di 14 giorni dall’attivazione.

Tutti coloro che rientrano nella promozione potranno attivare l’offerta attraverso l’applicazione ufficiale My Vodafone, che mostrerà una notifica specifica che reindirizzerà direttamente alla pagina desiderata.

Secondo quanto affermato da coloro che l’hanno attivata, l’offerta sarà disponibile fino al prossimo 23 Giugno, dopo di che non potrà più essere attivata, e non prevede alcun costo di rinnovo automatico, dal momento che rientra nelle promozioni a tempo previste appunto dal piano Vodafone Shake, che soprattutto tra gli Under 30 sta riscuotendo un successo al di sopra di qualsiasi aspettativa. Di recente Vodafone ha anche provveduto a rimodulare (positivamente) Shake Unlimited.