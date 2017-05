Vodafone: Special 10gb attivabile a 7 Euro fino al 30 Maggio

Interessante offerta lanciata daad una ristretta cerchia di clienti, scelti attraverso SMS. L’operatore telefonico, infatti, ha lanciato oggi, che offre, ad un costo di 7 Euro ogni quattro settimane, 1000 minuti verso tutti, 1000 SMS ed, appunto 10 gigabyte di internet in 4G.

Secondo quanto si legge nell’SMS, l’attivazione è gratuita e possibile fino al prossimo 30 Maggio, dopo di che scadrà. Secondo molti, però, Special 10GB sarebbe attivabile esclusivamente attraverso i brand store dell’operatore, ma non è tutto, perchè sulla base delle molte segnalazioni ricevute e pubblicate anche sui vari social, Vodafone avrebbe inviato il messaggio solo ai clienti in possesso di una SIM di un operatore virtuale, per spingerli ad effettuare la portabilità.