Vodafone: un tool per calcolare la quantità di giga utilizzabili all'estero

Da circa un mese, in Europa sono stato aboliti tutti i costi di roaming, permettendo quindi di fatto agli utenti di utilizzare le proprie promozioni anche all’estero.

Vodafone, come vi abbiamo raccontato su queste pagine in precedenza, ha applicato il sistema della soglia di corretto utilizzo, che viene calcolata a seconda della spesa mensile per le promozioni.

L’operatore rosso, però, per tutti i propri utenti ha messo a disposizione sul proprio sito web un tool battezzato “Euroroaming”, che consente appunto di calcolare la quantità di gigabyte utilizzabili in roaming.

Per accedervi, basta collegarsi a questo indirizzo ed inserire nell’apposito campo la somma spesa per il rinnovo di ogni offerta, esclusi i costi relativi a Vodafone Exclusive, Rete Sicura e l’acquisto della SIM.

Ricordiamo che al superamento dei giga, verrà inviato un SMS e la navigazione continuerà pagando 0,77 Euro a megabyte.

In Svizzera, Turchia, Albania, Principato di monaco e San Marino continueranno ad essere valide le attuali tariffe per l’estero.