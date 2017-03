Vodafone: via alla rimodulazione dei piani base dal 18 Aprile

Importanti modifiche in arrivo in casa. L’operatore telefonico italiano, attraverso il portale, ha annunciato la rimodulazione dei piani base a partire dal 18 Aprile prossimo, giorno in cui verranno modificate le condizioni economiche del piano SIM per alcuni clienti.

Nella fattispecie, il costo dell’offerta e di eventuali promozioni resterà pressoché invariato, così come i contenuti delle stesse (minuti, SMS, gigabyte). I piani però avranno un costo di 49 centesimi alla settimana in più, e saranno addebitati anticipatamente ogni quattro settimane.

Per coloro che sono interessati dalle variazioni, Vodafone ha predisposto il numero 42828 che permetterà a tutti i clienti interessati da questa modifica di parlare gratis con tutti numeri e navigare gratis fino a 2 gigabyte.

Vodafone sta anche provvedendo ad inviare degli SMS ai clienti che saranno interessati dalle rimodulazione, i quali “potranno cambiare il piano della propria SIM chiamando il 42593 o recedere dai servizi Vodafone o passare ad altro operatore senza penali entro 30 giorni dalla ricezione dell’SMS. Il diritto di recesso potrà essere esercitato gratuitamente su variazioni.vodafone.it oppure inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)”.