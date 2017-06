Vodafone: i winback di Giugno, c'è anche Special 10GB a 10 Euro

Tornano, come sempre, le offerte winback di, rivolte a tutti coloro che hanno intenzione di effettuare la portabilità da altri operatori. Fondamentalmente si tratta delle stesse dello scorso mese con un’eccezione:che si aggiunge.

Si tratta di una promozione che, a 10 Euro ogni 4 settimane, offre 1000 minuti, 1000 SMS e 10 gigabyte in 4G, ma è rivolta agli utenti provenienti dai gestori virtuali come Poste Italiane, LYCA, Fastweb Mobile full, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, DIGI ITALY, ERG Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, Noverca FULL, Digitel Italia, BT Italia full MVNO, Daily Telecom e Digi Mobile FULL.

Sempre per coloro che provengono dai gestori virtuali, è prevista Vodafone Special 1 gigabyte, che a 5 Euro ogni quattro settimane offre 1000 minuti, 1000 SMS e 1 gigabyte in 4G, e Vodafone Special 7 gigabyte, un’offerta che a 7 Euro ogni quattro settimane include 1000 minuti, 1000 SMS e 7 gigabyte in 4G.

Per quanto riguarda i clienti Tre Italia, invece, Vodafone offre a 10 Euro ogni quattro settimane 1000 minuti e 4 gigabyte in 4G.

Tutte le offerte sono attivabili da oggi, 14 Giugno, fino al 30.