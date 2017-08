Voglia di Virtual Reality? L'HTC Vive ora costa 200$ in meno

ha deciso diil prezzo del suo visore per la, il. Ora il sistemadi HTC costa 599$, un'offerta sicuramente più appetibile per tutti quelli che, pur desiderando di provare la virtual reality, hanno rimandato l'acquisto fino ad oggi.

Anche gli accessori di HTC ricevono un taglio ai prezzi, ad esempio il Vive Tracker è stato messo in saldo all'inizio di quest'anno. Gli acquirenti del Vive, assieme al visore per la VR, ottengono anche un mese d'accesso gratuito a Viveport, piattaforma che offre accesso ad una selezione di giochi per la VR.

"Vogliamo dare un'accelerata alla diffusione mondiale della virtual reality", ha spiegato Dan O'Brien, general manager di Vive negli Stati Uniti. "Pensiamo che sia il momento giusto per abbassare il prezzo".

Ora il prezzo si presenta molto più accessibile, andando a collocarsi affianco ad Oculus Rift che, con il taglio che ricevette lo scorso Marzo, viene venduto di listino a 499$, anche se fino alla fine dell'estate è in promozione a 399$.