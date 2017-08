Volksvagen T-Roc presentato ufficialmente, ecco foto e configurazioni finali

Finalmentesvela le carte sul suo nuovo, il. Con una forte attenzione per il comparto hi-tech, questo SUV a trazione anteriore o integrale sarà venduto ad un prezzo di 22.900€ a partire da Novembre. Ecco qualche foto e le configurazioni in listino.

Con un cuore decisamente tecnologico, il T-Roc prevede tra gli accessori un sistema di infotainment su touchscreen da ben otto pollici, con pannello personalizzabile dal guidatore. Questa soluzione è perfettamente compatibile con la maggior parte degli smartphone, grazie ad App Connect che prevede MirrorLink, Apple CarPlay e Android Auto.

Il pacchetto Security & Service prevede, poi, una serie di chicche a vantaggio della sicurezza su strada e dell'assistenza alla guida di tutti i giorni. Intanto, standard su tutte le vetture, troviamo il sistema di riconoscimento della stanchezza del guidatore, la frenata anti collusione multipla e sistema Front Assist per evitare l'impatto con i pedoni grazie ad una frenata automatica d'emergenza. Optional disponibili, invece, il Cruise Control fino a 210 Km/h, sensori di riconoscimento della segnaletica, telecamera per la retromarcia, telecamere per l'angolo cieco e Rear Traffic Allert.

L'impianto audio è curato da Beats, un sound system a 8 canali da 300 Watt, pensato per ottimizzare l'esperienza d'uso all'interno dell'abitacolo del T-Roc.

Per quanto riguarda l'offerta sul fronte dei motori, gli aspiranti acquirenti del T-Roc avranno una scelta piuttosto ampia, potendo optare per diverse soluzioni che vanno da un range da 1 o 2 litri di cilindrata e da 115 e 190 CV. L'offerta premium è costituita da un TSI 1.5 con 150 CV e 250 Nm di coppia, che a sua volta prevede tre soluzioni: cambio manuale a 6 marce a trazione anteriore, cambio DGS a 7 rapporti e trazione anteriore e, quindi, cambio DGS a 7 rapporti e trazione integrale 4Motion. La soluzione top di gamma diesel è invece il motore 2.0 TDI da 190 CV e 400 Nm di coppia, disponibile esclusivamente con il cambio DGS a 7 rapporti e configurazione 4x4.

Il prezzo? Si parte da 22.900€ per l'allestimento base. Ecco qualche foto.