Volkswagen T-Roc 190Edition, solo 190 unità prenotabili esclusivamente online

Per la prima volta della storia del brand unasarà disponibile online e, per giunta, per sole 190 ore, con soli 190 modelli prodotti. Parliamo della, edizione speciale e limitatissima del nuovo SUV compatto dello storico brand tedesco.

Carrozzeria White Silver, tetto panoramico e pinze dei freni rosse che spiccano sui cerchi in lega da 19''. Fin dai dettagli stiamo parlando di un modello curato ed esclusivo che non manca nemmeno di una certa grinta sotto al cofano, grazie al suo 2.0 TSI da 190 CV con DSG e 4Motion.

E a far indubbiamente sorridere sono anche le curiose modalità scelte da Volkswagen per la vendita della Edition190: solo 190 modelli prodotti, prenotabili a partire dalla mezzanotte del 19 settembre per sole 190 ore all'interno di una sezione ad hoc del sito di Volkswagen. Sarà sufficiente pagare un anticipo di 500€ tramite carta di credito.

Ovviamente la 190Edition, che sarà venduta ad un prezzo di 35.000€, include tutti gli optional presenti in listino. Ecco una foto del T-Roc Edition190. Qua, invece, il link per prenotarla dalle 00:00 del 19 settembre.