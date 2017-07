Volvo ora vuole produrre solo auto ibride ed elettriche

Volvo punta in alto e ambisce ad essere, in un certo senso, pioniera nel campo delle macchine "green". L'obiettivo è chiaro ed ambizioso: vendere un milione di auto elettriche entro il 2025 e smettere di produrre e vendere veicoli alimentati esclusivamente da carburante. É il primo produttore a porsi un obiettivo simile.

"Questo annuncio segna la fine delle macchine alimentate a sola combustione", ha dichiarato Hakan Samuelsson, Presidente e chief executive di Volvo. "Volvo ha iniziato il suo programma che la impegna a vendere un milioni di veicoli elettrici entro il 2025. Quando abbiamo fatto questa promessa eravamo seri e questo è il modo in cui intendiamo farlo".

Queste sono le parole che segnano una nuova era non solo per Volvo ma anche per l'intero mercato automobilistico, lecito chiedersi se le altre case produttrici si limiteranno a guardare o se, al contrario, seguiranno a ruota nell'immediato futuro.

La compagnia ha dichiarato che presenterà 5 veicoli completamente elettrici tra il 2019 e il 2021. Tre saranno venduti sotto il brand Volvo, mentre i restanti due saranno venduti con il marchio Polestar.