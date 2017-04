Vuoi diventare un Honor Tester? Mettiti alla prova!

, il brand di smartphone per i nativi digitali, è nato per realizzare prodotti ottimizzati per l’uso di internet, con prestazioni notevoli, per soddisfare le loro esigenze e risvegliare la voglia di azione, stimolare la creatività e permettere ai giovani di realizzare i loro sogni.

Proprio per questo, dopo il grande successo dell’iniziativa dedicata a individuare tra gli utenti Honor dei tester per Honor 6X il brand ha deciso di mettere alla prova la creatività dei suoi fan, estendendo il programma di test anche a Honor 8 Pro.

Per partecipare alla selezione, basta registrarsi dal 21 al 27 aprile su questo sito e raccontare la propria idea “spaziale” di recensione di Honor 8 Pro #BornForSpeed!