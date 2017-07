Wacom presenta il display interattivo che consente di firmare i documenti

Con la sua combinazione tra la tecnologia leader di mercato di Wacom per il disegno grafico e uno schermo multi-touch, il DTH-1152, offre ad aziende come banche, ospedali, compagnie assicurative e uffici pubblici un nuovo modo per firmare i documenti senza supporto cartaceo e con estrema facilità.

Dotato di una struttura compatta, il DTH-1152 offre uno schermo brillante da 10,1 pollici e full HD, per presentare i documenti.