Watchmen: HBO dà il via alla produzione di un pilot

La scorsa notte,ha pubblicato un’immagine che, almeno inizialmente, sembrava confermare la pre-produzione da parte di HBO di, l’adattamento tevieviso del famoso fumetto. Ora, arrivano le prime conferme ufficiali.

Il network che produce, tra gli altri, anche Game of Thrones, infatti, ha dato il via libera per la produzione di un pilot, il cui showrunner sarà ovviamente Damon Lindelof.

Secondo le prime indiscrezioni, non confermate da alcuna fonte ufficiali, questa serie tv sarà completamente separata dall’adattamento cinematografico di Zack Snyder, distribuito nelle sale di tutto il mondo nel 2009.

Sul cast, l’inizio delle riprese e, soprattuto, la possibile messa in onda, almeno al momento non è disponibile alcuna indicazione.