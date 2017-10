watchOS 4.0.1 disponibile per il download, risolti i problemi su Apple Watch 3

Nella serata di ieriha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’, il primo dal rilascio diavvenuto ormai due settimane fa. L’aggiornamento può essere scaricata attraverso l’applicazione dedicata per, e come sempre richiede almeno il 50% di batteria per essere portato a termine.

watchOS 4.0.1 è disponibile solo per gli Apple Watch Serie 3, in quanto risolve un grave bug con il WiFi che faceva collegare lo smartwatch alle reti senza fili non autenticate, come ad esempio a quelle che si trovano in luoghi pubblici come caffè ed hotel.

Durante queste settimane, infatti, molti utenti hanno scoperto che l’indossabile si staccava spesso dalla connettività LTE, scegliendo di connettersi ad hotspot WiFi inutilizzabili invece di preferire la rete dell’eSIM (che però non è disponibile in Italia).

Apple aveva affermato sin dalle prime ore di essere a conoscenza del problema, ed infatti ha provveduto a risolverlo nel minor tempo possibile.