watchOS 4 disponibile per il download: arrivano le nuove feature

In concomitanza con il rilascio di iOS 11 ha anche iniziato la distribuzione di, la nuova generazione del sistema operativo indossabile presentata anch’essa alla WWDC di inizio anno.

Anche in questo caso, si tratta di un major update che va a toccare tutti gli aspetti degli Apple Watch, e che sarà ovviamente preinstallato sui nuovi modelli, in arrivo questo venerdì in tutti i negozi e disponibili in preordini dal qualche giorno.

Tra le principali novità di watchOS 4 segnaliamo i nuovi quadranti, dei sostanziali miglioramenti per l’applicazione Musica, il supporto a più metodi di allenamento ed, ovviamente delle modifiche anche a livello di design.

Chiaramente la palestra e gli attrezzi che supportano gli allenamenti possono variare. watchOS 4 richiede un iPhone 5s o successivo, con iOS 11, per poter funzionare.

L’aggiornamento, ovviamente, può essere scaricato gratuitamente. Come sempre vi raccomandiamo di tenere l’orologio sotto carica durante il processo.