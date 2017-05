Waymo e Lyft assieme nella produzione di auto senza pilota

hanno appena annunciato una partnership nell'ambito dello sviluppo delleè un'azienda spin-off diincaricata di sviluppare la tecnologia dietro alle nuove, mentreè il principale competitor di

Entrambe le compagnia si sono scambiate vicendevolmente parole di ammirazione: "Waymo oggi detiene le migliori tecnologie quando si parla di self-driving car, collaborare con loro contribuirà ad accelerare il raggiungimento del nostro comune obiettivo di migliorare le vite delle persone grazie ai sistemi di trasporto migliori al mondo", ha infatti commentato un rappresentante di Lyft.

Anche Waymo ha dichiarato di essere entusiasta di poter collaborare con Lyft per "rendere le nostre strade più sicure e accessibili".

La notizia deve aver letteralmente fatto sbiancare i vertici di Uber, visto che la compagnia non è esattamente in buone rapporti con le due compagnie che, nei rispettivi campi, rappresentato i principali competitor di Uber. Uber è stata portata in tribunale da Waymo per furto di segreti industriali, ed è stata accusata di spiare i dipendenti di Lyft tramite un tool chiamato "inferno".