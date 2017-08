Waymo sta utilizzando città virtuali per testare le proprie driverless car

Lo chiamano, in omaggio a World of Warcraft. Si tratta di uncapace di creare, permettendo a-lo spinoff di Google dedicato alle driverless car- di simulare decine di migliaia di possibili scenari in un solo giorno. Se Waymo riuscirà a riempire le strade del mondo con i suoi veicoli sarà grazie a questo software.

A svelare l'ambizioso progetto di Waymo è il The Atlantic, che ha avuto la possibilità di intervistare l'ingegnere che ha ideato Carcraft, James Stout. Il software riesce a riprodurre scenari reali con una grandissima fedeltà, andando a simulare incroci e rotonde esistenti davvero (o creati sulla base di dati ideali), in modo da comprendere al meglio il comportamento dell'AI alla guida in situazioni specifiche, specie quelle che si sono dimostrate più ostiche nel mondo reale.

Il software ricrea fedelmente gli oggetti principali, come la strada e il veicolo guidato dall'AI, limitandosi ad abbozzare tutto il resto, a partire dalle macchine guidate dalle altre persone. Lo scenario mostrato ai giornalisti del The Atlantic è quello di una rotonda, dove una macchina ha tagliato la strada al veicolo di Waymo, confondendone l'autopilota. Si tratta di un caso successo effettivamente ad un veicolo testato nel mondo reale.

Il software riesce a simulare decine di migliaia di possibili scenari in un giorno solo, dando una notevole accelerata al programma di Waymo e permettendo di disegnare in modo accurato il comportamento che dovrebbe seguire il veicolo in uno scenario come quello appena descritto. Scegliere tra una frenata brusca o lieve potrebbe evitare un'incidente o provocarlo. Per questo ogni soluzione deve essere valutata al millimetro, onde evitare che i piloti automatici del futuro agiscano in maniera sconsiderata.

Nel 2016 le macchine virtuali di Waymo hanno collezionato complessivamente più di 2.5 miliardi di miglia percorse, contro i "soli" 3 milioni di miglia delle macchine reali. Quando Waymo riuscirà a consegnare nel mercato le sue auto senza pilota, Carcraft dovrà essere ricordato come uno dei principali elementi che ha reso questo possibile.