Western Digital presenta un nuovo sistema di storage desktop

ha annunciato questa mattina una nuova versione del sistema di storage da 20 terabyte, il, il più grande di sempre. Si tratta di un sistema RAID ottimizzato e dotato di una velocità di lettura sequenziali di 360 Mb/s, e viene fornito con una porta USB-C e due porte USB 3.0.

Il My Book Duo sarà disponibile anche con crittografia hardware AES a 256 gigabit per bloccare tutti i file importanti.

Il costo è di 849 Dollari, non certo accessibile per tutti, ma chiaramente si tratta di un prodotto rivolto principalmente ad aziende e professionisti, che sarà particolarmente utile per memorizzare tutti i contenuti in un unico luogo.

Il Western Digital My Book Duo da 20 terabyte può essere acquistato sul sito web della compagnia a partire da oggi.