Western Digital ha sviluppato un disco rigido da 14 terabyte

ha presentato un massiccio disco rigido da ben 14 terabyte, che però non potrà essere acquistato dagli utenti privati in quanto indirizzo alla fascia di clientela business che desidera di montarlo nei data center.

Si chiama Ultrastar HS14 e, come suggerisce il nome, è il primo disco rigido da 14 terabyte al mondo, e secondo i dati diffusi dal produttore è in grado di garantire una velocità di trasferimento fino a 223 MiB/S in entrambi i formati SATA e SAS.

Le prestazioni saranno doppie rispetto alla scrittura sequenziale del proprio predecessore, e chiaramente trattandosi di un prodotto Enterprise offre anche una maggiore affidabilità, grazie ad una valutazione MTBF (mean time between failures) di 2,5 milioni di ore, il che vuol dire che avrà un ciclo di vita praticamente illimitato.

L’UltraStar HS14 è disponibile solo per i clienti Enterprise, ma il fatto che sia stato sviluppato lascia presagire un lancio per i clienti privati nel giro di qualche anno, sebbene al momento una quantità di spazio così elevata sia quanto meno esagerata.