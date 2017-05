Whatsapp: 55 milioni di video chiamate al giorno, record per l'app

ha lanciato ormai sei mesi fa le videochiamate, ed a quanto pare l’utilizzo sarebbe ben superiore anche alle più rosee aspettative. Secondo quanto rivelato dalla stessa compagnia di proprietà di Facebook, ogni giorno 55 milioni di persone utilizzerebbero le videochiamate.

Il tutto per un totale di 340 milioni di minuti impiegati in video conversazioni. Il paese in cui si è registrato l’utilizzo più alto è l’India, dove l’utilizzo è di 50 milioni di minuti al giorno, come anticipato dal sito Indian Express che aveva preannunciato i risultati.

Di recente, a dimostrazione del fatto che WhatsApp voglia puntare ulteriormente sulle videochiamate, nella versione Android dell’app ha ingrandito e messo in risalto l’icona che consente di accedere alla feature.

Nelle prossime settimane inoltre dovrebbe anche debuttare la nuova funzione Revoke che consentirà di annullare l’invio dei messaggi.