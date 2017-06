Whatsapp: album automatici e filtri per le foto su iOS

WhatsApp si continua ad aggiornare su. Nella giornata di oggi, infatti, la famosa piattaforma di Instant messaging ha guadagnato due funzioni molto interessanti. i filtri fotografici, gli album automatici in chat e la possibilità di inviare risposte veloci ai messaggi.

La funzione principale, e probabilmente più interessante, è rappresentata dai filtri fotografici, che possono essere applicati a fotografie, video e gif prima di inviarli. Almeno inizialmente, ne saranno disponibili pochi: Pop, B&W, Cool, Chrome, e Film, ma è facile intuire che WhatsApp ne aggiungerà altri in futuro.

Estremamente importante è anche la feature album. Se si invieranno più immagini o video consecutivamente in chat, ora saranno raggruppate automaticamente in un unico album, come mostrato nella fotografia che trovate in calce, al posto di essere inviati consecutivamente su più righe.

Per rispondere ad un messaggio o foto, quotandola, basta effettuare uno swipe verso destra e sarà citata in automatico.

La funzioni sono al momento disponibili su iOS, e non è stato reso noto quando arriveranno su Android.