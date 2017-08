Whatsapp: arrivano i badge per gli Account Verificati

estende il proprio raggio d’azione alle aziende, attraverso l’aggiunta di un badge che permetterà agli utenti di verificare gli Account Verificati. Fino ad ora, questa funzione era limitata ad un piccolo numero di imprese che avevano partecipato al programma pilota.

Da ora, se il numero di telefono di un contatto appartiene ad un account aziendale, sarà mostrata a fianco del nome la spunta verde che trovate in calce.

WhatsApp, inoltre, quando si parlerà con un’azienda, mostrerà nella lista delle chat una bolla gialla. Tuttavia, le conversazioni con le aziende non potranno essere eliminate in quanto la piattaforma di Zuckerberg sembra voler costringere gli utenti a tenere una sorta di registro delle chat con le aziende ed account verificati.

Si tratta chiaramente di una mossa volta a portare quante più imprese possibili su Whatsapp, sulla falsariga di quanto fatto in passato da Facebook col Messenger, che ormai viene utilizzato anche per l’assistenza clienti e per chiedere informazioni a compagnie aeree o, ad esempio, operatori telefonici.