WhatsApp: arrivano le chat in evidenza

Continuano gli sforzi del team che lavora super rendere l’applicazione quanto più competitiva possibile. Secondo quanto emerso dall’ultima betadella popolare app per la messaggistica istantanea, gli sviluppatori avrebbero introdotto una feature estremamente interessante.

Si tratta delle chat in evidenza che, come accade già su Telegram da tempo, permette di fissare in alto una determinata conversazione, anche se in questa non sono presenti nuovi messaggi. In questo modo sarà possibile comunicare più velocemente con determinati contatti, in quanto non bisognerà scorrere tutto l’elenco delle chat per poter inviare un messaggio.

La stessa funzione sarà anche presente all’interno di WhatsApp Web, ovvero la controparte per computer dell’applicazione.

Sul rollout pubblico ancora non sono disponibili indicazioni, ma a giudicare da quanto emerso, la funzione sarebbe pressoché porta per la distribuzione, e potrebbe arrivare nel giro di poche settimane .