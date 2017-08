Whatsapp: arrivano gli stati di testo colorati, proprio come Facebook!

Continuano ad arrivare novità dal fronte. Adesso ci giunge notizia, attraverso VentureBeat, che i gestori della famosa piattaforma di messaggistica istantanea hanno implementato una caratteristica presente da tempo su, che permette agli utenti di aggiungere link nelle Storie.

In alternativa, sarà anche possibile pubblicare Storie testuali con uno sfondo a tinta unita. Precedentemente era possibile solo utilizzare foto e video negli Stati.

Facebook ha aggiunto gli stati con sfondi colorati nel Dicembre 2016 e Whatsapp ha iniziato a testare la funzione dall’inizio del mese. Gli Stati, per chi non li conoscesse, riprendono il funzionamento delle Storie di Instagram, e spariscono dopo 24 ore dalla pubblicazione. Inoltre, proprio come la controparte della piattaforma di condivisione fotografica, permettono agli utenti di accedere all’elenco delle persone che li hanno visualizzati.

WhatsApp a quanto pare però non sembra volersi fermare qua e nelle prossime settimane potrebbe anche aggiungere gli Sticker.