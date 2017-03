WhatsApp conferma: tornano i vecchi stati

Dopo i rumor emersi la scorsa settimana, provenienti dalla beta,ha ufficialmente confermato il ritorno dei vecchi messaggi di stato nel profilo, che prenderanno il posto delle Storie introdotte qualche settimana fa e che hanno scatenato le polemiche dei fan.

L’azienda ha confermato a TechCrunch che ri-aggiungerà la possibilità di inserire uno stato testuale attraverso la sezione “Profilo” presente nell’applicazione di messaggistica istantanea.

Un rappresentante della compagnia americana ha osservato che la nuova (che poi è la vecchia) funzione Stato sarà di nuovo disponibile per gli utenti Android a partire dalla prossima settimana, mentre il rollout dell’aggiornamento per iOS seguirà nelle settimane successive.

Il funzionamento sarà molto semplice: i nuovi Stati appariranno accanto al nickname nella lista dei contatti o quando si crea una nuova chat, mentre le Storie che scompaiono dopo una giornata saranno accessibili attraverso la sezione aggiunta di recente. In questo modo WhatsApp affiancherà le Storie e gli Stati permettendo a tutti gli utenti di godere di entrambi le funzioni.