WhatsApp facilita la formattazione dei testi

sta facilitando la formattazione dei testi dei messaggi, almeno su. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, accountche da sempre segue da vicino tutto ciò che riguarda la popolare piattaforma di Instant messaging, gli sviluppatori starebbero facilitando la formattazione.

Nella fattispecie, gli utenti non dovranno più fare ricorso agli asterischi o altri simboli per formattare il testo, ma basterà semplicemente selezionare la parola desiderata e, dal menù contestuale che si aprirà, scegliere l’opzione desiderata (grassetto, corsivo, barrato, ecc). Al momento la funzione è disponibile solo su Android, nella versione beta dell’app, ma presto potrebbe approdare anche sulla controparte per iOS.

Si tratta senza dubbio di un passo in avanti significativo in termini di usabilità dell'applicazione.