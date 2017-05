Whatsapp: in arrivo l'app per il Windows Store nelle prossime ore?

Una nuova app di prim’ordine sembra essere pronta al debutto sul. Secondo quanto riferito da alcuni utenti, l’applicazioneavrebbe fatto la propria comparsa sul, ma ancora non è possibile scaricarla.

A quanto pare non sarebbe altro che una versione convertita di WhatsApp Web, che è accessibile anche tramite browser, e non include alcuna nuova funzione di rilievo.

Tuttavia, per poter girare richiede l’installazione del Creators Update, altrimenti non funzionerà. Per il Windows Store quindi si tratta di un’altra aggiunta estremamente importante, e segue le notizie giunte di recente e riguardanti Spotify ed iTunes, che saranno presto disponibili sul negozio online di applicazioni dell’ecosistema Microsoft.