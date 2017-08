WhatsApp introdurrà presto un sistema di pagamenti con primi test in India?

Prima di rilasciare le nuove funzionalità nella versione stabile, il team disi preoccupa sempre di testarle accuratamente nelladell'app. In particolare, il team di WABetaInfo ha scovato nell'ultima versione preliminare (beta 2.17.295) una schermata il cui nome non lascia spazio a dubbi: "".

Sembra proprio, dunque, che anche la popolare app di messaggistica instantanea avrà il suo sistema di pagamenti. Tuttavia, nella beta si parla di UPI (Unified Payment Interface), piattaforma di pagamenti popolare in India.

Ci ha pensato Ajay Kumar, un funzionario del governo indiano, a confermare il tutto tramite il suo profilo Twitter, indicando come il sistema di pagamenti di WhatsApp probabilmente supporterà la suddetta piattaforma UPI, sviluppata dalla NPCI (National Payments Corporation of India).

Insomma, sembra che, perlomeno inizialmente, verranno condotti dei test relativi alla nuova funzionalità solamente sul suolo indiano, per poi estendere il tutto in altri Paesi in caso di feedback positivi.

Proposed @WhatsApp payment system in India to be powered by @NPCI_BHIM app. — Ajay Kumar (@drajaykumar_ias) 6 agosto 2017