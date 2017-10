Whatsapp al lavoro per portare le video chiamate di gruppo

Altra piacevole novità in arrivo per gli utenti Whatsapp . Secondo quanto segnalato da WABetaInfo, da sempre molto informato su tutto quanto concerne l’universo, la famosa applicazione per la messaggistica istantanea starebbe testando internamente una feature che consentirà di effettuare video chiamate di gruppo.

Il tutto è stato scoperto nel codice sorgente dell’applicazione. Al momento ancora non è stato implementato nulla a livello di interfaccia grafica, ma il codice sorgente dell’app contiene più di un riferimento. I redattori sostengono che il tutto sarebbe in fase di test interno, ma le prove sarebbero cominciate da poco, al punto che si parla di un rilascio previsto addirittura per il prossimo anno, quindi non nell'immediato futuro.

E’ chiaro che si tratta di una funzione molto difficile da sviluppare, che richiederà numerose ottimizzazioni per l’applicazione, sia a livello di gestione della connessione che di integrazione vera e propria, ma qualora dovesse vedere la luce, rinnoverebbe ulteriormente la sfida a Skype.