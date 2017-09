Whatsapp mira a creare un canale diretto tra gli utenti ed aziende

da qualche settimana sembra aver cambiato la propria strategia di mercato, focalizzandosi principalmente sulle aziende , come fatto dacon, in cui ha introdotto i bot per consentire agli utenti di parlare direttamente con compagnie telefoniche ed aeree, ad esempio.

Nella giornata di ieri, sul blog italiano del servizio di messaggistica istantanea è comparso un interessante comunicato in cui i gestori parlano della creazione di un contatto diretto tra gli utenti ed aziende. A tal proposito, WhatsApp ha annunciato che nel corso dei prossimi mesi inizieranno i test (attraverso una nuova applicazione) che avranno l’obiettivo di ridurre la distanza tra utenti ed aziende, le quali “hanno esigenze diverse. Ad esempio, vogliono avere una presenza ufficiale, un profilo verificato, in modo che un utente possa facilmente distinguere il loro account da quello di un singolo individuo, e necessitano di un modo più semplice di rispondere ai messaggi che ricevono. Stiamo costruendo e testando nuovi strumenti, tramite l'applicazione WhatsApp Business, gratuita e per piccole attività, e tramite una soluzione enterprise per aziende di maggiori dimensioni che operano su larga scala con una base clienti globale, quali compagnie aeree, siti di e-commerce e banche. Queste aziende potranno usare le nostre soluzioni per inviare ai loro clienti notifiche utili, come ad esempio gli orari di un volo, conferme di avvenuta consegna, o altri aggiornamenti”.

Il comunicato completo è disponibile a questo indirizzo.