WhatsApp non funziona, si moltiplicano le segnalazioni

Durante la serata di mercoledì 3 maggio si sono moltiplicate le segnalazioni di malfunzionamenti all'app di messaggistica più diffusa e utilizzata la mondo, WhatsApp.

Le cause ancora sono ignote, ma il down sembra aver colpito l'Italia come il Regno Unito, da dove provengono altre segnalazioni del problema. Non è la prima volta che i server di WhatsApp vanno incontro a malfunzionamenti di questo tipo, causando disagi agli utenti, che tuttavia non possono fare altro che pazientare. L'ultima volta che l'app di messaggistica ha smesso di funzionare risale al 19 aprile, a conferma del fatto che i problemi per la compagnia di Mark Zuckerberg sono meno saltuari di quanto si possa pensare. Allo stato attuale (ore 23:25) il servizio risulta non funzionante dalle nostre prove con sistema operativo Android, aggiorneremo la news non appena tutto tornerà alla normalità.



Aggiornamento: il servizio ha ripreso a funzionare regolarmente dopo l'1:00.