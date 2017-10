Whatsapp: ora è possibile condividere in diretta la propria posizione

In un comunicato ufficiale la compagnia fa sapere che da oggi sarà possibile condividere la propria posizione in diretta con gli amici in maniera

Si chiama “Live Location”, dovrebbe essere disponibile a partire da oggi (è ancora in fase di roll-out) sia per la versione iOS che per quella Android. La nuova funzionalità può essere utilizzata dagli utenti per condividere in maniera istantanea e continua la propria posizione per un tempo che l’utente può prestabilire con intervalli disponibili di: 15 minuti, 1 ora oppure 8. E’ possibile ovviamente interrompere la condivisione in qualsiasi momento si voglia.

Per utilizzare la "Live Location", bisogna aprire una chat con una persona o un gruppo, selezionare la funzionalità "Posizione" nel pulsante vicino alla casella di testo e scegliere la nuova opzione "Condividi la posizione in diretta".

La persona con cui abbiamo iniziato una chat potrà vedere la nostra posizione in tempo reale su una mappa. In una chat di gruppo invece più persone possono condividere la propria posizione, saranno poi visualizzabili tutte insieme sulla stessa mappa.